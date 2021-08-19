廖嫌集團盜用正妹照片在網路行騙。（警方提供）

廖嫌集團盜用正妹照片在網路行騙。（翻攝自影片）

盜用正妹照騙人投資 41男被騙1300萬

27歲廖姓男子去年中旬在新北市五股成立詐騙集團，在網上隨意抓取正妹照片，並於臉書、IG及LINE上設立帳號，亂槍打鳥結識網友，廖在內的11男輪流假扮「正妹理專」，與被害人聊天，騙對方匯錢投資股票，最後封鎖、失聯，至少有41男上當受騙，金額超過1300萬元。

北市刑大偵七隊接獲民眾報案，指稱在網路上認識女性理財專員，經攀談、搞曖昧後，對方即以「有特殊明牌」、「破解電腦程式」等理由，勸說被害人加入博弈、股票網站。

騙徒為取信對方，有的一開始只需3000元小額投注，而且還真的贏了500元，但接下來就會要求加碼，最後不是輸光，就是贏錢要取回時，被告知要再付「手續費」、「升級會員」、「正式會員開通費」等，但錢永遠拿不回來，騙到不能再騙時，「正妹」便封鎖、失聯。

北市刑大經循線追查，日前鎖定廖姓男子在新北市五股、板橋的據點，4月先行破獲其中1處機房，19日再前往逮捕廖在內的主嫌，查扣電腦主機、帳冊等證物，初查被害人至少41人，金額超過1300萬。

其中1名被害人是單純上班族，誤信詐騙伎倆，以為自己投資翻倍，10萬一周內就賺了12萬，但要領回時因要升級會員，竟又陸續匯款近百萬，甚至轉向親友借貸，最後發現被騙，只好拿房產去抵押還錢，欲哭無淚。

警方偵訊後，將廖在內的眾嫌，依詐欺、《組織犯罪條例》以及洗錢等罪嫌送辦，也呼籲民眾，真正好賺誰會報給素不相識的網友？提醒匯款給陌生人務必謹慎，或撥打165防詐專線求助。