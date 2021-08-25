為歡慶5G開台屆滿一周年，台灣之星自七月底起推出週年慶限定優惠，凡申辦指定資費方案，於綁約期間內爆送最高100GB超大上網流量，成功帶動整體申辦量成長超過1成，並助攻5G用戶數正式突破30萬。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，自去年5G開台以來，台灣之星就不斷努力，致力提供消費者最公平、合理、好用的全民5G方案。隨著開台屆滿週年，現5G用戶滲透率已達11%，超越原訂的年中營運目標10%，正朝向今年底5G用戶數50萬、20%滲透率之目標邁進；同時，台灣之星也持續積極佈建網路、優化4G及5G基站，在去年底已率先達成5G高密集人口涵蓋80%目標，預計今年底將達成5G基站於六都市區涵蓋90%及 6000站5G訊號涵蓋範圍之目標。

台灣之星最新加碼推出5G開台周年慶限定優惠第二發，凡申辦月599元以上指定資費方案，就可以用月租費再加100元的優惠價升級為電信全餐，且立即享100GB超大上網量、指定5G手機、家電0元帶回家、加值影音娛樂免費看、打電話也只要3折，以及限時加碼foodpanda美食金。