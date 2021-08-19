A股19日個別發展，上證指數收跌19點。市場交易熱烈，兩市成交額合計增至人民幣（下同）1.22兆元。上證指數19日低開低走，最多跌39點，跌幅為1.13％，低見3446點，全日收市報3465點，跌19點，跌幅為0.57％，成交額為5379.27億元。

香港信報報導，深成指最多跌96點，跌幅為0.67％，低見14357點後回升，最多升116點，漲幅為0.81％，高見14570點，全日收市報14487點，升33點，漲幅為0.23％，成交額為6770.92億元。

滬深300指數報4862點，跌32點，跌幅為0.66％，創業板指數報3278點，升29點，漲幅為0.92％。

陸媒報導，大陸有關部門積極推動煤炭產能釋放工作，相關審批手續已完成，預計可新增產能逾1.5億噸，其中部分產能具備快速形成煤炭產量的條件。消息拖累煤炭板塊跌2％。

各類股個別發展，金融、石油股挫2％，水泥股跌逾1％，電力股偏軟。有色金屬、化工股升逾1％，房地產、鋼鐵股靠穩。