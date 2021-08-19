美軍撤離阿富汗，塔利班（Taliban）組織接掌政權。前綠委郭正亮今表示，近日國際媒體有不斷追蹤塔利班接管政權後的所作所為，塔利班的幾位領頭人物，也不斷向國際媒體展現出「塔利班2.0」的樣子，但他認為，近日塔利班武裝人員手持火箭炮逮搶匪、阿富汗女性未穿布卡罩袍遭擊斃等等，這些畫面之後一定會不斷流出，塔利班這些話術其實很多人是很懷疑的。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡國外後，塔利班民兵8月15日已進駐位於首都喀布爾的總統府。（美聯社）

郭正亮今(19日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，美軍撤離阿富汗早在去年2月底就由美國前總統川普拍板了，但近幾個月的情報錯誤得太離譜，美國國會勢必會究責，共和黨一定會提出調查案，民主黨大概也很難拒絕，如同當年911，檢討為何會有恐怖份子混上民航機，他推測，調查報告大概也要半年的時間，屆時會有更多事實和真相流出。

塔利班規定，女性外出時，必須由男性親人陪同，並穿戴名為「波卡」（burqa）的從頭到腳式罩袍，圖為1名塔喀省（Takhar）女教師身穿「波卡」的畫面。（美聯社）

「塔利班」。(圖／美聯社)

郭正亮進一步指出，近日國際媒體有不斷追蹤塔利班接管政權後的所作所為，塔利班的幾位領頭人物，也不斷向國際媒體展現出「塔利班2.0」的樣子，但各地的基層人員才是最真實的樣子，包括塔利班武裝人員手持火箭炮逮搶匪、阿富汗女性未穿布卡罩袍遭擊斃等等，這些畫面一定會不斷流出，甚至塔利班宣稱特赦親美人士，卻有成員跑去親美人士家中將其逮捕，這些話術其實很多人是抱持著懷疑的態度。