清水警分局長張啟祥及偵查隊隊長林明瑤親自上節目現身說法。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

因應全國仍在二級警戒期間，辦理實體宣導活動尚有疑慮，台中市清水警分局為保護青少年身心健康，預防青少年犯罪及被害，特地結合「寶島贊綜合台」，分別就「打工詐騙、網路交友及毒品危害」等三個主題拍攝「青春陷阱多影片三部曲」影片，並由分局長張啟祥及偵查隊隊長林明瑤親自上節目現身說法，只要上臉書觀看答題，有機會抽到500元禮券。

清水警分局結合「寶島贊綜合台」拍攝「青春陷阱多影片三部曲」，包括「青春打工陷阱多」、「網路交友陷阱多」及「毒品危害陷阱多」等宣導短片。

清水警分局拍攝「青春陷阱多影片三部曲」影片。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

分局長張啟祥及偵查隊隊長林明瑤親自上節目現身說法，錄製「青春專案宣導特輯」，針對影片中主題講解現實案例及相關法令，呼籲青少年及家長注意家中青少年及孩童動向，一同守護青少年及孩童安全。

清水警分局長張啟祥及偵查隊隊長林明瑤親自上節目現身說法。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局拍攝「青春陷阱多影片三部曲」影片。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

青春專案宣導特輯預定8月21日下午14時至14時20分在三聖電視台(有線電視頻道116台)及叫您第一名網路電視台同步播出，為擴大宣導效益，完整版也將於8月23日上傳分局臉書專頁，為鼓勵家長及青少年踴躍觀看，24日至27日於臉書專頁舉辦有獎徵答，預計29日抽出7-11(500元)禮券共6名。

分局長張啟祥表示，因受疫情影響，青少年朋友在家中時間大幅增加，被害風險也相對提高，期透過影片及錄製節目的新形態宣導，讓青少年避免遭受有心人士的利用或被害，確保青少年有一個健康安全的生活空間。