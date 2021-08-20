國際間印度變異株（Delta）疫情頻傳，中央流行疫情指揮中心要求巴西、印度、英國等重點高風險8國入境者集中檢疫，然而近期卻爆出檢疫所藏毒案。醫福會執行長王必勝今揭露，昨天在2處檢疫所查獲2起親友送來的物資內藏毒品的案子，現正由檢調偵查中。

今日王必勝於臉書上表示，目前國際疫情嚴峻，Delta變種病毒肆虐各國。因此嚴守邊境，加強入境者檢疫，是我們現階段防疫重點工作。全國48處中央集中檢疫所也積極承擔高風險國家入境者及各項專案的集中檢疫工作。

王必勝表示，常有住民抱怨集中檢疫所比較嚴格的管理，例如行李檢查、親友送來物資的檢查、禁煙禁酒等，但面對從世界各地來的三教九流住民，基於公共安全、秩序維護及確實管理，相關措施實有其必要，也請住民見諒並配合辦理。舉例來說，昨天在2處集中檢疫所，分別查獲兩起親友送來物資內藏毒品的案子，已報案並交由檢調進一步偵察。他感謝安全組保一總隊同仁正確的經驗判斷及細心檢查。

指揮官陳時中表示，昨日在林口、陽明檢疫所發現有民眾夾帶毒品，檢調單位已經開始調查，他特別呼籲，檢疫所的檢查嚴格，民眾不要以身試法。

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