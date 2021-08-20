據中國駐美國大使館網站消息，8月19日，秦剛大使會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins），稱中美兩國合則兩利、鬥則俱傷。

中國駐美大使館官方聲明稱，秦剛積極評價美中關係全國委員會長期以來為推動中美關係發展所做貢獻，強調中美作為利益緊密交織的兩個大國，兩國合則兩利、鬥則俱傷。希望委員會繼續為推動中美相互交流、理解、互信和建設性的中美關係做出積極努力。

歐倫斯歡迎秦剛來美履新，並表示一個健康穩定的美中關係對兩國人民至關重要，委員會願繼續為促進中美建設性關係發揮作用。