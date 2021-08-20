台股在接連失守季線、半年線後，空頭氣氛瀰漫，美聯準會（Fed）透露今年內減碼購債、美元指數轉強及阿富汗地緣政治變數等利空再補刀，衝擊本周加權指數節節敗退，20日再度小跌33點，收在16341點，本周周線收長黑K棒，周跌640點。

盤面指標股台積電20日多空交戰，早盤開高觸563元高點，然又翻黑跌至551元，終場下跌1.25％，股價以552元作收；而航運股則表現相對抗跌，貨櫃三雄收紅，以萬海上漲5.87％最多，長榮與陽明漲幅皆逾3％，散裝股則漲跌互見，整體上市運輸類股指數終場上漲3.2％。