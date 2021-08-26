大陸寧波舟山港梅山島國際集裝箱碼頭從8月11日因有人員感染Delta變種病毒，因大陸實施清零計畫，遂嚴格碼頭進行封鎖，不過已於25日重新開啟，碼頭業務陸續恢復，讓供需吃緊的貨櫃海運市場鬆一口氣，26日貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價走跌。

航運翻船＋台積獨木難撐 台股翻黑
瑞信論壇登場 喊台積700元
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