梅山碼頭重啟 海運股價走跌 12:302021/08/26 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寧波舟山港梅山島國際集裝箱碼頭從8月11日因有人員感染Delta變種病毒，因大陸實施清零計畫，遂嚴格碼頭進行封鎖，不過已於25日重新開啟，碼頭業務陸續恢復，讓供需吃緊的貨櫃海運市場鬆一口氣，26日貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價走跌。 航運翻船＋台積獨木難撐 台股翻黑 瑞信論壇登場 喊台積700元 #長榮 #陽明 #梅山 #海運股 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興填息達陣 營運Q3穩健、Q4向上 14:002021/08/26 財經 港股恒指早盤跌370點 科技股暴跌 12:392021/08/26 財經 1分鐘讀財經》台積電漲價衝第一 2家代工廠跟進漲20％ 08:282021/08/26 財經 奈雪的茶首次財報虧轉盈 股價飆漲逾1成 10:512021/08/26 財經 《港股》觀望全球央行年會 恆指小跌 11:102021/08/26 財經 7月製造業營業氣候 連三降 04:102021/08/26 財經要聞 台積電穩盤 台股終場翻紅收17066點 15:322021/08/26 財經 漲價題材強強滾 15檔超威 04:102021/08/26 財經要聞 《基金》陸股ETF翻紅 聚焦政策受惠股 10:022021/08/26 財經 陸股早盤低迷上證跌0.5％ 白酒股集體大跌 12:202021/08/26 財經 壓低收購股價入主承啟科技 青雲視訊董事長二審獲緩刑 15:242021/08/26 社會 財經熱門新聞 他All in航運2個月慘賠150萬 老手警告：被這2種害死 - 財經 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 財經 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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