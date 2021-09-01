大陸農業農村部副部長馬有祥1日上午在記者會上表示，隨著中秋、「十一」兩大節慶日臨近，大陸農產品消費將迎來傳統旺季。特別是生豬產能完全恢復，加上近期豬肉價格大跌，呼籲民眾多吃多買豬肉。消息帶動A股上市的大陸肉品龍頭牧原股份股價盤中大漲4％

新浪財經報導，馬有祥1日表示，除了糧油外，今年大陸豬肉、蔬菜、水果等「菜籃子」產品生產供給形勢不錯。特別是生豬產能完全恢復，7月底全大陸能繁母豬和生豬存欄量分別恢復到2017年年底的101.6％、100.2％，提前半年實現恢復目標。因此，中秋、「十一」期間大陸農產品市場的供給是有保障的。

他提到，「尤其是豬肉，在座的各位可能知道，近期下跌非常快，也希望大家趁這個機會多吃豬肉、多買豬肉。」消息帶動牧原股份早盤大漲4％。

8月26日晚間，牧原股份公布2021年上半年財報顯示，上半年公司營收約人民幣（下同）415.38億元，年增97.49％；歸屬於上市公司股東的凈利潤約95.26億元。