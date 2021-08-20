紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周五宣布延長全國封鎖措施，因該國的新冠病毒感染病例數激增，且疫情已經從其最大城市奧克蘭（Auckland）擴散到首都威靈頓（Wellington）。

和台灣一樣，自去年初爆發新冠疫情以來，紐西蘭人幾乎都生活在沒有病毒和防疫限制的平行時空裡，直到阿爾登本周二宣布該國出現2月以來的第一個本土病例，並立刻下令全國進入為期3天的緊急封鎖，以及奧克蘭封城7天。

周五阿爾登將全國封鎖令延長至8月24日午夜，並表示國內疫情已擴大到其他城市。她坦言政府不太清楚這次Delta疫情的整個規模。

該國衛生當局周五公布新增11個新冠病毒感染病例，其中3例出現在首都威靈頓。衛生部在聲明中表示，威靈頓確診的3個人最近曾去過奧克蘭。

總理阿爾登表示：「現在我們希望整個國家都處於高度警戒狀態」。

紐西蘭衛生部長Ashley Bloomfield則提出警告，疫情中心奧克蘭市的封城可能進一步延長。

紐西蘭在周二發布6個月以來第一個新冠病毒本地感染病例，且證實為高傳染性的Delta變種病毒後，該國央行周三迅速改變其政策立場，宣布基準利率維持不變，仍為歷史低點0.25%。

由於紐西蘭經濟熱到發燙，該國央行已一再暗示將收緊寬鬆貨幣政策，而經濟學家此前亦普遍預期紐西蘭央行本月將把官方現金利率（OCR）從歷史低點調升1碼（25個基點），至0.50%。部分經濟學家甚至預期升息幅度為2碼。

紐西蘭央行貨幣政策委員會在會後聲明中表示，決定維持利率不變，是因為紐西蘭政府下令全國實施4級防疫限制。