美國總統拜登日前受訪時對外界傳言「不可依靠美國」的質疑做回應，引用北約第5條聲稱若台灣遭武力入侵美方將做出回應，事後雖然美國務院出面澄清，但仍引起國際上軒然大波。大陸官方媒體對拜登談話群起圍攻，《環球時報》總編輯胡錫進則批評此一談話有背後陰謀，甚至嘲笑拜登說：「倉皇跑路還有資格說這話？」

拜登在回應美國廣播公司(ABC)有關台灣無法信任美國的問題時答道，「美國在北約第5條款已做出莊嚴承諾，如果任何人入侵或對我們的盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、韓國和台灣也一樣。這根本無法（和阿富汗）相提並論」。這番談話引起外界對美方是否改變「戰略模糊」的疑慮，拜登政府官員後來出面澄清，美國對台政策並未改變。

胡錫進對此事在網上發文指出，把北約第5條與台灣掛鉤是美國官方從未有過的表述。他懷疑做那段結結巴巴表述的拜登是老糊塗了，懷疑他是否很清楚自己在說什麼，因為他說的話美國在任的有點級別的官員從沒人說過。拜登在阿富汗事態中丟了臉，遭到美國輿論的猛烈攻擊，並受到盟國輿論的斥責，現在無疑是他上任以來最難受的時刻。他急於給自己挽回面子，窘不擇言。

胡錫進表示，無論拜登為什麼這樣說話，它都是沒有真實戰略決心及實際軍事準備支持的空話。「剛剛從阿富汗倉皇跑路的拜登有信譽資格說這話嗎？」

他還說，中國決不會接受拜登的這份威脅，中國的強大軍事能力和國家意志將蔑視他的說法。如果拜登政府從「戰略模糊」轉為公開表達向台灣提供安全保護，將構成對台海現狀的打破，他們可得準備迎接大得多的風浪。那種情況下大陸方面必將做出台海戰略的針鋒相對調整，台海將進入更高烈度博弈的新時期。

胡錫進文章中愈說愈激烈，他甚至說，「老胡要在此警告島內台獨勢力，休要跳入拜登隨口吐出的一口痰中游泳。」美國「保護」不了台灣，他們真正願意做的是慫恿台灣與大陸對抗，用台灣的力量牽制大陸發展。他們要的是「台灣為自己戰鬥」，更準確地說是「台灣為美國戰鬥」，而非美國為台灣戰鬥。

他最後表示，如果台當局在美方攛掇下闖《反分裂國家法》的紅線，必將成為美國戰略利益的犧牲品無疑。那樣的話，台灣將成為東亞名副其實的「火藥桶」。