美國印地安那州聖母大學(University of Notre Dame)國際安全研究中心(International Security Center)主任戴希(Michael Desch)，近日投書「Defense One」。文中強調從西貢淪陷的經驗來看，美軍自越南撤出並不像外界想像的，是霸權的衰落，反而在若干年後贏得冷戰。同樣地，拜登雖然自阿富汗倉皇撤出，卻能集中力量在全球其他地區，因應中國大陸與俄國帶來的威脅。

隨著塔利班奪下阿富汗首都喀布爾，外界紛紛拿越戰末期西貢淪陷時，美直升機空降大使館對面的中央情報局大樓屋頂，直接將美官員與越南人撤走的照片，與美軍直升機自喀布爾使館撤離人員相比擬。

從西貢淪陷的經驗來看，美軍自越南撤出並不像外界想像的，是霸權的衰落，反而在若干年後贏得冷戰。圖為西貢淪陷，美軍直升機直接自屋頂撤離人員。(圖/路透社)

對許多人來說，這張照片無疑是美國在東南亞，長達10多年政治與軍事交戰卻失利的縮影。美國官員和越南盟友在最後一刻狼狽而逃，結合美軍的撤離的形象，重挫華府在盟友心中的信用，更鼓勵共產對手肆意妄為，在全球各地擴大冷戰戰線。

然而，與外界預測美國霸權衰弱相反，美軍自越南撤出反促成驚人的實力成長。在西貢淪陷後的10年後，美國在不開一槍下贏得冷戰，並持續在全球政治棋盤中佔據著優勢地位。這甚至可與19世紀的大不列顛和平，或是鼎盛時期的羅馬帝國相比擬。越南的失利並沒有結束美國的時代，反而將其延續至新的禧年。

戴希認為，冷戰的勝利不是因為在越南的稻田或非洲的叢林取得的；相反的，是美軍自越南抽身，集中精力並成功防禦世界上最發達的地區。冷戰期間，東方共產主義與西方資本主義在全球維持權力平衡，取決於世界三大關鍵區，包括西歐經濟強權、東北亞經濟大國與波斯灣。波灣是全球最大的石油儲藏區，為西歐與東北亞經濟體提供燃料與潤滑。

由於越戰的緣故，美國在東南亞部署超過50萬的美軍，卻對前三大關鍵區的防務毫無幫助。事實上，正是因為美軍深陷越南戰場，才阻礙華府防衛這三大關鍵區的努力。結束越戰後，美國與北約一同部署以保護西歐，美國與北約也保衛波灣地區，美軍更派駐南韓與日本。

冷戰勝利的另一關鍵，是西方政營成功分裂共產集團。尼克森總統與國務卿季辛吉認為，越南撤軍是美國大戰略的一部分，西方陣營藉此利用共產集團的矛盾。

諷刺的是，美軍一開始進入越南是認為這樣可以嚇阻中國大陸在東南亞的擴張；真相是與控制越南相比，北京當時更在意與蘇聯與日俱增的地緣政治角力。換言之，相較於擴大越南的軍力，美國撤軍反而更有利於粉碎共產主義。

回顧今天，美國不但面臨中國大陸崛起的挑戰，還碰上俄羅斯以區域麻煩製造者之姿重現江湖，甚至德黑蘭、平壤都試圖升級戰略。新挑戰的浮出是否意味著美利堅治世的終結仍有爭議；但明顯可見的是，美軍自阿富汗抽身，不但不會阻礙華府與戰略競爭對手斡旋，反而像撤軍越南一樣，讓美方可以集中精力，更好地處理真正影響美國國家安全的議題。

美軍的離開毫無疑問會讓阿富汗陷入一團亂，也讓美國努力20多年的國家建設化為泡影。但阿富汗就像之前軟弱無能的南越政權，已被證實無法抵抗塔利班。相較之下，塔利班不但讓阿富汗安全部隊崩潰，占領多個省會城市，還拿下首都喀布爾。

對於阿富汗婦女與宗教少數團體而言，其悲慘的命運讓人遺憾，美方也可以提供曾經並肩作戰的夥伴庇護，但美國不能永遠留在阿富汗。雖然，塔利班可能會成為國際恐怖主義的避風港，但避免這樣結果並不需要美軍持續駐紮於當地。

事實上，承認美軍在阿富汗的破產，反倒讓美國能為在全球其他地區的行動作更好的準備，這就是美國在越南學到的痛苦教訓。