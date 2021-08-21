【全球每日咖啡銷售量達20億杯】

咖啡自13世紀首次被發現以來，不斷地推動者人類社會向前發展，而如今全球的日均咖啡消費量已達到驚人的20億杯左右，咖啡的狂熱愛好者遍布世界的每一個角落，隨之因應而來的咖啡工業也成為了許多國家重要的經濟支柱。

不過近日一項研究卻揭露了令人擔憂的消息，這項大規模的新研究表示，過量飲用咖啡會大大增加罹患痴呆症的風險。來自南澳洲大學的一組科學家在調查了英國生物數據庫中的17702名志願者醫療記錄後發現，大量飲用咖啡（這邊指的大量飲用是指每天七杯或以上）讓他們罹患痴呆症的風險增加53%左右，攝取過量咖啡因與大腦病變竟存在著驚人的相關性。

【大量飲用咖啡與大腦神經系統疾病有關係】

這不僅是痴呆症，研究小組上個月發表在《營養神經科學》(nutrition Neuroscience)雜誌上的這項研究還表示，大量飲用咖啡與大腦中的變化和其他神經系統疾病之間存在關聯，總而言之，這是一個令人震驚的消息，這項研究直接揭露了這種世界上最流行的合法娛樂性藥物的危險之面。

該研究的主要作者也就是南澳洲大學的神經學家基蒂·範姆在一份大學新聞稿中說：「考慮到所有可能的排列，我們發現咖啡因高攝入量與腦容量減少呈現顯著相關。」「從本質上講，每天喝超過六杯咖啡可能會增加罹患痴呆和中風等腦部疾病的風險。」

【增加中風以及痴呆的風險】

咖啡與葡萄酒和巧克力一樣，似乎也陷入了無止盡的研究中，除了研究它們如何改善健康，還得預防他們損害我們的健康，況且營養研究領域極其困難，因此不同的研究往往會指向不同的結果，不過這項新研究的規模之非常大，再加上它所檢測的是極高的咖啡因攝入量，因此賦予了一定的可信度。

研究人員表示：「我們還不確定為什麼喝這麼多咖啡會增加中風或痴呆的風險，但不管怎樣你可能得戒掉這種提神飲料。」研究作者Elina Hyppönen在新聞稿中說：「基本上每日咖啡量若介於1到2杯就還算標準範圍，雖然單位計量可能有所不同，但每天少少幾杯咖啡是可以的，倘若有一天你發現自己每天購買的咖啡超過了6杯，這時就得慎重考慮自身的飲食方式了。」

圖片來源：joya

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021JUN 23).EXCESSIVE COFFEE DRINKING LINKED TO DEMENTIA. Futurism