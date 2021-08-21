拜登：撤離喀布爾 是史上最艱鉅空運行動之一 04:122021/08/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天指出，他無法擔保緊急自阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場撤離的最後結果，並稱這是有史以來最「艱鉅」空運行動之一。 法新社報導，拜登今天在白宮對全國發表電視演說指出：「這是史上最大規模、最艱鉅的空運行動之一。」 他說：「我無法承諾最終的結果將是如何。」 拜登表示，自8月14日以來，美軍已空運1萬3000人撤離阿富汗，自7月迄今已有1萬8000人離開，還有數千人在美國政府幫助下，搶搭民間包機撤離。（譯者：徐睿承）1100821 不管撤兵期限 拜登：帶走所有美國人 拜登：塔利班面臨如何被國際看待的生存抉擇 #拜登 #撤離 #空運 #艱鉅 #行動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登表態護台 郭正亮爆美國真正目的 23:222021/08/20 政治 拜登表態信守對夥伴的承諾 外交部：我國將持續提升自我防衛能力 11:202021/08/20 政治 藍委批蔡政府：擷取拜登片段發言 模糊阿富汗對台啟示 17:312021/08/20 政治 拜登喊話北約模式對待台灣 朱立倫：對台灣是很正面的 15:192021/08/20 政治 美對台承諾維持戰略模糊 江啟臣籲綠營勿大內宣 14:192021/08/20 政治 聯美反中還能撐多久 04:102021/08/20 時論廣場 駁美不可靠說 拜登上任首表態：台灣若遭入侵美國會回應 04:102021/08/20 國際 川普陰魂不散 阿富汗讓西方盟友質疑拜登仍奉行美國優先 20:532021/08/20 國際 時論廣場》阿富汗撤軍 拜習會恐難產（孫揚明） 18:562021/08/20 時論廣場 拜登表護台立場 程建人：大國以國家利益為主不變 19:582021/08/20 政治 阿富汗撤軍讓美國顏面掃地 陳文茜曝拜登最慘結局 15:512021/08/20 政治 國際熱門新聞 隔板反增染疫風險？ 專家：這個要素是關鍵 - 國際 亂糟糟 美軍與塔利班對話轉向街頭 要化解拜登阿富汗危機 - 國際 美軍在阿富汗留下直升機和坦克 川普：可能被中俄「複製」 - 國際 塔利班掌控阿富汗 最大輸家：印度 - 國際 阿富汗逃難潮 德國公民前往機場途中遭槍擊 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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