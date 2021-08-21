地下會所裡正在裝修的泳池、KTV包廂、桑拿房（澎湃新聞／受訪者供圖）

紅圈處為幼兒園旁三層小樓，「會所」為其地下部分。（澎湃新聞／受訪者供圖）

澎湃新聞21日報導，大陸深圳南山區一家原訂今年9月開學、尚在立案中的幼兒園，日前被「準家長」發現，該幼兒園地下通道竟然直通緊鄰一幢樓房地下疑似娛樂「會所」違建，經檢舉，主管機關先說是違建、後說要找有無建照、再說是蓋教育培訓中心，一變再變，業主表示是承租者違建已在拆除，家長透過投訴媒體，獲得伸張。

澎湃新聞報導，家長檢舉說，8月18日寶能城幼兒園開放日時，意外發現，幼兒園的兒童遊樂設施裡竟藏有一處地下通道。通道另一頭，竟然是正在裝修的KTV包廂、泳池和桑拿（蒸汽）房等娛樂設施，儼然是一處隱祕的地下娛樂「會所」。當時地上堆放的板材上也標有「會所」的相關字樣，而「會所」的樓上便是緊鄰著幼兒園的一幢三層小樓。

深圳市南山區桃源街道規畫土地監察隊相關負責人20日表示，他們曾多次前往實地進行過調查，已口頭要求開發商停止地下「會所」的施工。針對家長所質疑的地下「會所」及其地面部分建築的合法性，街道已會同規畫部門開展調查。

據報導，今年6月，多名家長向官方「深圳12345熱線」反映此事，「南山區規畫土地監察局回應稱，該地塊開發商涉嫌未經審批建設樓房，桃源街道規畫土地監察隊也對公司開了《協助調查通知書》。」但8月18日家長們再次聯繫該局，得到的答覆卻是：經過桃源街道規畫土地監察隊現場查看後，初步認定該建築為幼兒園配建的教師培訓中心。

閻姓家長等人實地看過在建的「會所」後，感到十分氣憤，她不敢相信「教培中心」內竟然建起了「會所」，向媒體反映此事。

澎湃新聞報導，20日下午，南山區桃源街道規畫土地監察隊相關負責人回應，確實發現了類似「會所」的設施。「開發商給我們的解釋是，這裡是幼兒園配建的教師培訓中心，是為了更好地保障今後幼兒園的運營。」在實地檢查中，也看到了此處有設置舞蹈房、多功能廳等設施，但由於裝修還未完成，只有待項目完工使用後才能判斷地塊的功能和用途是否發生了改變。

據報導，經查，該幼兒園還還在申請立案中，家長19日前往南山區教育局，學前教育科只說幼兒園還沒有得到教育局的招生批覆，但未回應幼兒園地下在建「會所」的合法性。

據報導，負責該幼兒園建設的置業公司副總經理指出，幼兒園「教培中心」地下部分，是之前租給一名私人老闆做培訓機構使用，這部分是他們自行建造。開發商已經開始著手拆除地下娛樂設施。

報導稱，家長對開發商態度仍有疑慮，南山區桃源街道規畫土地監察隊相關負責人表示，目前已口頭責令開發商停止對地下「會所」部分施工。一旦查明該建築存在違法行為，將對整棟樓進行拆除。