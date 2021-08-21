5倍券10月上路 3C通路喊先消費再退款 16:512021/08/21 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對5倍券，順發3C喊出「先消費再憑券退款」。（業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5倍券預計10月上路，3C通路業者相中商機，喊出「先消費再憑券退款」。順發3C表示，開學在即，上課用的電腦不能等，即起買電腦，搶先適用5倍券，另以公益理念，每筆消費將提撥20％淨利，幫助弱勢學童就學所需。 順發3C指出，5倍券預計最快發放10月上路，但9月就要開學，上課用的電腦不能等，即起可先消費，拿到5倍券後，再憑券退款。「窮不能窮教育」，期望幫助孩童解決設備不足的問題，也滿足民眾購買電腦相關周邊的需要。 10.2公噸麻豆文旦 銷星最大超市 北市稅處對社福私校免徵土增稅案展開清查 #5倍券 #3C #10月 #消費 #電腦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8月股市震盪 庶民仍想進場 04:102021/08/21 財經要聞 水手又翻船 萬海爆3,636萬元違約交割 04:102021/08/21 財經要聞 H1商用不動產開發 台中最旺 04:102021/08/21 財經要聞 15檔雙高一低 法人力挺 04:102021/08/21 財經要聞 比五倍券更優 22縣市最新好康加碼一次看：這城市「你吃飯我買單」 07:482021/08/21 政治 前7月EPS已破10元 富邦金：明年擬再配股票股利 04:102021/08/21 財經要聞 中國電信返A 上市首日漲35％ 04:102021/08/21 全球財經 鋼廠限產 港口庫存急增 大陸鐵礦砂價格狂瀉逾30％ 13:232021/08/21 財經 三峽惡火第5死 3寶媽昏迷11天宣告不治 僅久病兄長獨活 13:152021/08/21 社會 觀光工廠復業遊客數銳減 桃園推方案拚振興 14:422021/08/21 寶島 印鈔成本論 柯文哲酸羅秉成該檢查智商 04:102021/08/21 政治要聞 寶島熱門新聞 台中第三分局中元祭拜 祈治安平順 更求疫情止步 - 寶島 內政部全額補助也沒轍 彰化縣全台唯一沒火化場再度被糾正 - 彰化縣 常勝軍黃加棟奪梨山茶王 1斤18.8萬宛如鍍金 - 臺中市 社工督導股海賺千萬 投資獲利不忘回饋公益 - 寶島 5倍券10月上路 3C通路喊先消費再退款 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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