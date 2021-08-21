5倍券預計10月上路，3C通路業者相中商機，喊出「先消費再憑券退款」。順發3C表示，開學在即，上課用的電腦不能等，即起買電腦，搶先適用5倍券，另以公益理念，每筆消費將提撥20％淨利，幫助弱勢學童就學所需。

順發3C指出，5倍券預計最快發放10月上路，但9月就要開學，上課用的電腦不能等，即起可先消費，拿到5倍券後，再憑券退款。「窮不能窮教育」，期望幫助孩童解決設備不足的問題，也滿足民眾購買電腦相關周邊的需要。