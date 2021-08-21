高雄鐵路地下化後地面廊帶長達15.37公里，共計71.3公頃，高市府透過都市計畫變更將廊帶設為綠園道，將計畫分為左營、高雄、鳳山3個分區執行，鳳山計畫歷經1年的工期，如今已經完工，並開放民眾到綠園道中休憩。

鳳山計畫園道總面積為11萬9375平方公尺，相當於一座中央公園的面積範圍，完工後綠化面積新增10萬6610平方公尺，人行步道面積也新增3萬2990平方公尺，自行車道里程新增4440公尺，並配置地標廣場，同時保留軌道設施，留存鐵道意象的美麗印記。

此外，鳳山計畫園道也增加生態綠地，串連周邊綠地與水圳系統，結合都市藍綠帶景觀，並強化沿線的照明系統，除了塑造夜間景觀，也可增加夜間使用率。

高市府指出，鳳山人文歷史悠久，文化資產相當豐富，近年推出黃埔新村文化創生，讓眷村生氣蓬勃，更有知名衛武營國家藝術文化中心及衛武迷迷村席捲打卡景點，除景觀綠園道外，原鳳山火車站地下地區新建開發大樓，打造「空中鳳城」，為全國首座電影院結合國民運動中心及青創空間三合一火車站，預計2023年底前完工，未來將成為高雄新地標，為鳳山再造經濟活水及商機與人潮。