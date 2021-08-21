（取自朱立倫臉書）

對於154隻走私貓咪遭到安樂死一事，前新北市長朱立倫指出，過去新北市推動零安樂，讓新北成為全國第一個零安樂死的城市。這次無法挽回這一百多條小生命，「我們必須從中反省，修法規」，對於保育類以及一般動物的認定更細緻，悲劇不重演，需要大家共同的支持。

朱立倫今（21）日在臉書表示，這是一個長期的問題，每次都會有討論，卻無法解決，這次是貓咪，上一次是龍貓鼠。雖然有很多動保團體、社會人士出來替貓咪請命，但最終仍無法可救。

朱立倫認為，仔細審視現行法規，明顯不夠細緻，只區分出保育類以及一般動物，應透過立法程序增加更細緻的分類，並且配置相對應的預算，才能夠在查緝走私的同時保護動物權益。

朱立倫提到，過去新北市推動零安樂，也是在很多法律規定以及民眾期待當中不斷修正及突破才能達成，例如成立動保警察、設立流浪犬貓TNVR、寵物用品店設置認養專區等各種配套，讓新北成為全國第一個零安樂死的城市，也是認養率名列前茅的城市。

他也感嘆，無法挽回這一百多條小生命，難過、捨不得。但必須從中反省，修法規、讓預算到位、完善配套措施，是現在還能夠做的。

朱立倫呼籲，加強查緝走私、加重走私刑罰、對於保育類以及一般動物的認定更細緻；評估開放生態護育組織與支付檢疫費用，認養部分動物之可行性。悲劇不重演，更多的作法，需要大家共同的支持。