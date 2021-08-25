台灣近日查獲帶有「非洲豬瘟」病毒的越南走私肉品事件，金門縣衛生局也稽查轄內東南亞食品業者，全面遏止問題肉製品流入市面，目前稽查5家，均無任何發現。

縣衛生局說明，金門為防範非洲豬瘟疫情，目前全面禁用廚餘養豬，縣府已展開養豬場查核，該局也持續稽查市售豬肉產品標示及來源。若有查獲來自疫區產品，現場立即封存產品，並移由行政院農委會動植物防疫檢疫局依動物傳染病防治法第41條，處7年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金，違規產品將沒入銷毀。

該局去年11月起至今，已查核地區業者肉品原料原產地標示共1656家次，包含進口肉品商、市場、賣場、便利商店、雜貨店、小吃店、餐廳等場所，也未發現有違規情事。

衛生局提醒，目前越南、印尼、菲律賓及中國大陸等地都是非洲豬瘟疫區，該地區的肉製品皆不能進入國內，千萬不要從國外違法攜帶肉品入境。另也呼籲食品業者應依食安法規範，外包裝正確標示豬肉原料原產地，以免觸法。