富邦悍將外籍投手猛悍今(8/22)起告假返鄉，因其父親重病且病情起伏不定，經與球團討論後決定暫時請假返回多明尼加，處理完父親的相關醫療安排後便會啟程來台。球團已協助安排猛悍返國相關事宜，並將與猛悍隨時保持聯繫，確認家中情形及安排後續返台時程。

猛悍自今年五月初抵台，在接受隔離與調整後於7/20初登板，至今累計共出賽4場主投22.1局，繳出1勝1負的成績。8/11時因右腿抽筋僅投3.2局即退場休息，但仍上演精采的守備幫助球隊拿下勝利。