花蓮市公所開辦原住民伴手禮系列課程廣受好評，其中，太魯閣族傳統織布手作課程日前甫結業，學員作品琳琅滿目。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所開辦原住民伴手禮系列課程廣受好評，其中，太魯閣族傳統織布手作課程日前甫結業，學員作品琳琅滿目，其中菱形編織圖案，延伸做成生活化的商品，來詮釋守護的意義。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所自3年前開辦原住民伴手禮系列課程廣受好評，其中，太魯閣族傳統織布手作課程日前甫結業，作品琳琅滿目，學員們藉此精進自身技藝，同時也將作品融入現代元素，盼製作的伴手禮能獲得消費者歡迎，進而提升部落經濟產值。

花蓮市公所原住民族伴手禮研習課程今年4月陸續開辦，礙於5月中旬疫情爆發，加上手作課程無法在線上指導，課程中斷2個多月，直到8月初疫情降溫，各項研習課程才陸續恢復開課，其中「太魯閣族傳統織布丰采菱紋SNURUG」是所有研習課程中第一個結業。

指導老師宋美枝表示，早期在耆老口述下，將原本製作被單的編織技法加以應用，讓太魯閣族傳統編織技法能更有多樣的豐富表現，而SNURUG在族語中指的是菱形，希望藉菱形編織圖案，延伸做成生活化的商品，來詮釋守護的意義。

二度參與編織課程的姐妹鍾魏筱頻與鍾魏筱玟笑說，小時候看過母親的編織作品覺得很有趣，原以為很簡單，實際接觸後才知道完全是超乎想像的困難，所幸在老師耐心指導與其他學員不吝分享下，自己沒有打退堂鼓，並在過程中，感受傳統編織所蘊含的文化意義。

花蓮市公所主秘翁美華表示，這項課程研習時間僅48小時，學員除上課時間外，也必須在工作之餘反覆練習實作，能完成作品是相當不容易的。

翁美華說，太魯閣族傳統編織從去年初階的平紋編織課程，今年進階開辦菱紋編織，市公所未來計畫開辦高階課程，除傳承原住民文化，也希望學員能精進技藝，包括融入現代元素，開發更好的產品，讓原住民族伴手禮能夠受到更多消費者喜愛。