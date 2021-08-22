154名貴走私貓遭安樂死 檢察官登船釐清案情 17:172021/08/22 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順」字號漁船走私俄羅斯藍貓、布偶貓等154隻名貴寵物貓。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順」字號漁船走私俄羅斯藍貓、布偶貓等154隻名貴寵物貓，由於貓隻未經檢疫、引入疫病風險極高全數安樂死，引發各界撻伐，高雄地檢署檢察官許怡萍22日下午登船檢查有無藏匿其他貓隻，並依《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》傳喚順發號林姓船長及船員到案，釐清走私名貴貓的相關案情。 影后楊貴媚力邀創作 蔡明亮新片《月亮 樹》北影世界首映 154走私喵星人查獲１天 火速撲殺 #名貴 #15 #安樂死 #登船 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 154隻走私貓遭安樂死 江啟臣批政府處理方式僵硬 12:192021/08/22 政治 曾稱想踹貓、辦打鴿子大賽 柯文哲挨轟裝暖男 11:552021/08/22 政治 154隻走私貓遭撲殺 侯友宜：應以人道精神看待無辜生命 15:382021/08/22 生活 李旻快評》動物日 喵星人死得冤 09:292021/08/22 快評 走私貓遭安樂死 蔣萬安喊修法兼顧法治人道 12:512021/08/22 政治 154隻貓鬼月遭撲殺 民俗專家：下令者恐運勢受損 16:302021/08/22 生活 走私貓遭安樂死 立委建議：政府主導民間募資設置安養機構照料 12:422021/08/22 政治 154隻走私貓之死 葉毓蘭：終於驚醒蔡英文 12:172021/08/22 政治 154隻走私貓遭安樂死 趙少康痛心喊：請蔡英文「想想蔡想想」 10:472021/08/22 政治 154隻品種貓被安樂死 鄉民女神咒：走私者病痛纏身一輩子 12:302021/08/22 娛樂 154隻走私喵星人遭撲殺 蘇揆表痛心將檢討更符合人道做法 11:062021/08/22 政治 社會熱門新聞 【獨家】離譜 軍官街頭泥醉狂譙警五字經 竟是陸軍副司令賀政愛兒 - 社會 上尉兒子酒後辱警鬧事 陸軍副司令父親自回應了 - 社會 陸軍副司令賀政子辱警畫面曝光 遭大外割狼狽壓制在地 - 社會 女大生與同學3P喊「我是小母狗」 遭拍性愛影片崩潰怒控 - 社會 南科工安意外 1工人墜落2公尺深地下層獲救送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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