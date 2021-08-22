海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順」字號漁船走私俄羅斯藍貓、布偶貓等154隻名貴寵物貓，由於貓隻未經檢疫、引入疫病風險極高全數安樂死，引發各界撻伐，高雄地檢署檢察官許怡萍22日下午登船檢查有無藏匿其他貓隻，並依《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》傳喚順發號林姓船長及船員到案，釐清走私名貴貓的相關案情。