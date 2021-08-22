海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓，由於貓隻未經檢疫、引入疫病風險極高，因此全數安樂死，引發各界撻伐，涉嫌走私的林姓船長22日8時許已經抵達高雄地檢署複訊。