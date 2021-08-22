海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓，由於貓隻未經檢疫、引入疫病風險極高，因此全數安樂死，引發各界撻伐，涉嫌走私的林姓船長22日8時許已經抵達高雄地檢署複訊。

154隻貓咪安樂死 無良船長曝光6萬交保 檢方登船追幕後黑手
154隻貓鬼月遭撲殺 民俗專家：下令者恐運勢受損
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