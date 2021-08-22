走私154隻名貴寵物貓 船長抵雄檢複訊 20:552021/08/22 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓，由於貓隻未經檢疫、引入疫病風險極高，因此全數安樂死，引發各界撻伐，涉嫌走私的林姓船長22日8時許已經抵達高雄地檢署複訊。 154隻貓咪安樂死 無良船長曝光6萬交保 檢方登船追幕後黑手 154隻貓鬼月遭撲殺 民俗專家：下令者恐運勢受損 #順發886 #寵物貓 #船長 #複訊 #走私 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 154隻走私貓之死 葉毓蘭：終於驚醒蔡英文 12:172021/08/22 政治 非洲豬瘟攻進台灣 越籍女走私食品 農委會證實：檢出病毒 18:292021/08/22 生活 走私貓被安樂死 趙少康：貓命也是命 蔡英文不難過嗎？ 18:302021/08/22 政治 154走私喵星人查獲１天 火速撲殺 04:102021/08/22 社會新聞 154隻品種貓被安樂死 鄉民女神咒：走私者病痛纏身一輩子 12:302021/08/22 娛樂 154隻走私貓被安樂死挨轟 醫嘆：若是蛇、雞愛心還會一樣嗎 13:272021/08/22 生活 154隻走私貓安樂死 吳子嘉怒：有這麼急嗎？ 22:332021/08/22 政治 蔡英文午夜發文談走私貓修法 引爆兩派論戰 09:432021/08/22 政治 人感染後死亡率100％ 陳吉仲揭154隻走私貓必須死原因 09:142021/08/22 生活 154隻走私貓安樂死 賈永婕大哭：有辦法救這群小生命嗎？ 13:222021/08/22 娛樂 走私貓被撲殺蔡英文急發文 郭正亮曝疑點 18:232021/08/22 政治 社會熱門新聞 越南母女走私「非洲豬瘟」肉製品 恐已流入市面 檢方聲押禁見 - 社會 瑪莎拉蒂遭暴怒女友漆上「渣男」 超狂影片網：寫錯字啦 - 社會 上尉兒子酒後辱警鬧事 陸軍副司令父親自回應了 - 社會 154隻貓咪安樂死 無良船長曝光6萬交保 檢方登船追幕後黑手 - 社會 北宜騎士遭過彎打滑車側擊撞山壁 美腿女駕駛找男友頂罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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