法鼓山僧團22日中元節在園區大殿舉辦「中元報恩三時繫念超度法會」，透過網路直播與全球善信同步祝禱，盼望各地受災罹難的民眾都能依所信願，了無牽掛地往生善處。

方丈和尚果暉法師於法會前，代表僧俗信眾祈願，將法會功德迴向給在種種災難中不幸身亡者，都能往生淨土、天國

，並勸請在災後失去親友的民眾，能一同為罹難者祝禱，感念他們是現身說法的菩薩、教導後人的良師，幫助他們放下心中罣礙。

法會也迴向全球確診染疫者，都能得到好的治療，共同支持醫護人員所需，祝福所有人類都能幸福健康快樂平安。

方丈和尚指出，僧團為全球舉辦三時繫念做超薦及祈福，即是修持念佛法門，從早至晚虔誠誦念彌陀聖號；現今世界各處水災、火災、地震、旱災與戰亂不斷，念佛就如同做好內心的水土保持，是解決環境共業的根本之道。方丈和尚也以淨土法門強調的信、願、行，與大眾共勉體會佛法當中的深度、長度、寬度、高度、細度和溫度，為人間建設淨土。

法鼓山園區表示，不同宗教信仰者，對於祝禱往生者能夠前往最好國度的目標，都是一致的，這也是此時舉辦中元報恩法會，並且邀請全民共同參與的原因。

為配合防疫，壇場內由近50名僧眾帶領修行，其餘的常住法師、義工，則在視訊點共修，全日共3堂佛事，各場均有近4千戶信眾同步連線，展現法會自利利他的慈悲精神。

此外，倡導淨化身口意的生活行動，法鼓山園區還在法會中分享各地網友的回饋，期盼這場佛事並不是在中元舉辦後就結束，希望藉由法會推廣共同學習微笑、蔬食、祝福、反省、心安、感恩與發好願，和大眾一起養成日常修行的習慣，啟動善的心念，人人都能夠淨化心靈，世界就會和平，就是身在淨土。