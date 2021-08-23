日前因為走私貓遭到撲殺的問題，總統蔡英文深夜在臉書道歉，並且承諾未來一定會研議其他可能的作法；對此，前立委孫大千表示，蔡英文的承諾真的是廉價到一文不值，被稱為「芭樂票總統」實在是當之無愧。

孫大千今(23)日在臉書發文指出，蔡英文明明三不五時地藉著家中的毛小孩和喵星人來和年輕世代博感情，衝熱度，展現自己熱愛寵物的態度。當動保人士和政治人物奔走喊話希望總統介入，挽救無辜生命時，卻又不聞不問，直到民怨沸騰，反彈激烈，才急急忙忙地出來道歉，並且保證修法。既然可以修法，當時為什麼不能及早站出來，暫緩這項不人道政策的執行呢？

孫大千更提到，之前蔡英文明明早就承諾會讓奧運選手出國比賽時搭乘商務艙，大話說完，作秀結束後，就當作沒這回事了。直到中華隊選手搭乘經濟艙出國比賽，引起社會關注，全民憤怒，才又急急忙忙地出來道歉，表示總統無法管到如此細微的事務。如果管不到，就不要承諾，既然做出了承諾，為什麼不能落實兌現呢？

孫大千直言，珍惜生命是舉世公認的進步價值。蔡英文如果能夠提早12小時做出回應，也許這些無辜的喵星人的生命可以不必被如此殘忍地奪走。只可惜，蔡英文永遠慢半拍，只會在事後遺憾道歉！