因應立院財政委員會23日考察「財政部打炒房措施執行成效」，財政部指出，7月適用房地合一2.0交易總件數為3835件，其中有1532件皆適用35％以上重稅，等於有四成交易案件皆適用重稅。

房地合一2.0於今年7月1日正式上路，課稅對象新增境內法人並調整短期持有年限，境內法人、境內個人不動產「持有二年內」出售均課徵45％房地合一稅，相較1.0的「持有一年內」有所擴大。而房地合一2.0為「超過二年、未逾五年」出售皆課35％，也比1.0的「個人持有超過一年、未逾兩年」範圍更廣。

財政部表示，以2019～2020年、今年上半年房地合一1.0而言，短期交易課重稅（適用35％以上稅率案件）比例約17％～19％。

不過從今年7月後的房地合一2.0統計而言，持有兩年內交易適用45％稅率件數為901件、占23.5％；而持有兩年～五年交易適用35％稅率件數為631件、占16.5％。短期重稅占比約提升到四成。