近期國內三對三籃球風氣日漸提升，且自2017年起，FIBA國際籃總將三對三籃球列為亞、奧運正式項目，可見三對三籃球將有機會成為主流運動。新竹街口攻城獅球團秉持著全力推廣籃球運動的初衷，於27日宣佈成立「新竹攻城獅3X3職業籃球隊」，正式參戰台灣3X3籃球聯盟(簡稱T3BA)，此賽事將於9月份開打至10月底，攻城獅球團預計派出6位球員出賽，分別是蕭順議、林明毅、宋宇軒、李家瑞、田浩、容毅燊。

新竹攻城獅3X3職業籃球隊已於近日開訓，由助理教練沈欣漢指導，針對3X3籃球基本戰術、場上觀念特訓，除了容毅燊曾代表澳門出戰3X3賽事外，其餘5位球員皆是首次參與正式3X3賽事，田浩表示：「3X3的比賽節奏比全場快很多，進攻時間比較少，在場上需要果斷地做決策，且必須大量的投外線，這些賽事特點會讓我們迅速累積實戰經驗，也很期待未來跟其他隊伍切磋交流，希望未來獅紫軍們能透過轉播關注攻城獅賽事！」

新竹街口攻城獅成軍的第1年以第4名作收，球團於休賽季特別規劃球員進行個人技巧特訓，也安排球員能參與外部賽事提升經驗值，高景炎總經理表示，「很樂見T3BA的誕生，這讓年輕球員有更多發揮的舞台，攻城獅這次特別成立三對三職業籃球隊，除了為推廣三對三籃球盡一份心力外，也期盼本隊球員能透過高張力、快節奏的三對三賽事增進攻防技巧與抗壓力，進而提升未來在五對五賽事中的表現！」