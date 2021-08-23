今年5月中新冠肺炎疫情惡化，全台進入三級警戒，中央及各縣市陸續暫時開放免洗餐具使用，再加上禁止內用，民眾飲食需求轉向外帶、外送模式，導致廢棄物再創高點。綠色和平估算，今年5到6月，新北、台中、台南與高雄的紙容器和塑膠容器都增加20％以上，而六都總量則為1萬8041公噸，較去年同期高出近15％。

綠色和平比對各地環保局每月回收紙容器與塑膠容器數據資料，發現今年5-6月裡，高雄市較去年同期增加29％，為六都之最，新北、台中、台南也分別上升24％、23％以及20％ 。另外，使用過的塑膠盒、托盤與飲料杯等塑膠容器並非全部都能進入回收系統，整體回收率低，即使被送到回收廠，卻因為處理成本高於賣價，大多被視作一般垃圾處理，顯見回收無法解決失控的塑膠垃圾。

綠色和平表示，全球新冠肺炎爆發已超過1年半，國際間已發展出防疫與減塑兼顧的「無接觸」購物模式，消費者可以安心使用自備杯，做好防疫同時減少一次性塑膠垃圾產生，以台南市為例，去年推出環保外送，提供消費者循環餐飲容器，新北市政府與桃園市政府也自主發展循環容器取代一次性塑膠容器。

綠色和平專案主任張凱婷表示，因為疫情而改回免洗餐具，或拒絕消費者自備容器的措施不確定有防疫效果，但可以確定的是全台垃圾在二個月內大幅增長，現在能在短時間減少垃圾的方法就是導入循環容器，杜絕垃圾產生。

張凱婷指出，一個循環杯可以避免封膜、杯子、吸管和吸管包裝等四種塑膠垃圾產生，以循環模式減少垃圾的效果比起回收更快也更直接，呼籲相關部會應積極輔導業者採用循環模式取代用完即丟的一次性容器，並設定逐步增加循環容器使用的目標。