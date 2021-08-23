歐元區商業活動在本月維持強勁，僅較七月的20年來高速擴張相比有所回落。快速的疫苗接種，讓更多的商業得以重啟，消費者也更願意走出來。

歐元區IHS Markit的綜合PMI指數，從上個月的60.2降速到八月初值的59.5，仍然在50榮估線上，但略低於路透調查的59.7。

如果沒有持續性的供應鏈中斷情形，擴張的速度可能更快；另外對新冠病毒可能導致封鎖的擔憂，也在削弱樂觀情緒。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson指出，歐元區八月的經濟復甦動能依舊強勁，PMI僅較七月略微下滑，第三季的平均水準有望來到近21年最高水準。

涵蓋服務業的PMI從七月的近15年高位59.8，略微下滑到59.7，亦低於路透預測的59.8。

歐元區八月PMI初值繼續保持穩定，來到61.5，略低於七月的62.8，略低於62.0的預期。衡量產出的次指數則從61.1降到59.2。

由於供應的延遲，交貨時間指數接近調查的低點；並推高了工廠所需原物料的成本。輸入價格指數為87.3，儘管稍低於七月的89.2歷史高點，但指數仍在高位。