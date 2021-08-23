總獎金台幣110萬的ThreeBond TPGA Challenge Tour明安挑戰賽信誼站，明天(24日)起在高雄信誼高爾夫球場舉行兩回合36洞賽程，84位職業球員與12位業餘選手同場競技，這是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的第5站，也是明安國際企業有限公司繼2019年首次單獨冠名舉辦後，今年再度單獨冠名與TPGA主辦。

這站比賽採不淘汰制，第二回合決賽結束，取成績優者前40名球員頒發獎金，冠軍獎金台幣25萬元，亞軍7.5萬元，第三名為5萬元。

今天大會先舉行18洞賽前貴賓球敘，12位職業選手與36位社會業餘人士配對同組揮桿，ThreeBond 香港公司台北分公司總經理泰地和宏也特別應邀南下球敘。

明安國際企業成立於1987年，是世界五大高爾夫球知名廠商的OEM代工夥伴，曾於2018年9月與台灣福興工業共同冠名贊助ThreeBond明安福興挑戰賽，2019年首度單獨冠名贊助，今年再度展現積極推動高爾夫職業賽的企圖心，再次單獨冠名贊助舉辦明安挑戰賽。