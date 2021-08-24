根據路透社取得的文件，以及根據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）已經開始向準備赴紐約上市的中國企業發布新的訊息披露規定，以增進投資人對相關風險的認識。

據稱部分中國企業已經收到美國證券交易委員會詳細的指示，要求他們披露更多在股票首次公開發行（IPO）中使用的境外工具「可變利益實體」（Variable Interest Entity,VIE）、對投資者的影響，以及中國當局干預公司營運的風險。

上個月美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）要求「暫停」中國企業在美國的IPO交易，並尋求強化這些議題的透明度。在美國證券交易委員會下令後，中國企業赴美國上市的計畫瞬間急凍。

為了趕在一路狂飆的華爾街股市淘金，2020年前7個月陸企赴美國上市的規模達到128億美元，創下歷史新高。

美國證券交易委員會亦在信中要求中國企業披露「投資人可能永遠不會直接持有中國公司股權」，並指示在描述VIE活動或功能時，不得使用諸如「我們」或「我們的」之類的名詞。

許多中國企業的VIE都設立在開曼群島等避稅天堂。詹斯勒表示，關於資金如何流經這些實體存在太多問題。

美國證券交易委員會發言人尚未回應媒體置評請求。

消息人士表示，美國證券交易委員會亦要求披露有關中國監管機構干預公司數據安全政策的風險。

上個月就在滴滴全球於華爾街風光上市幾天後，中國監管機構以數據安全為由，禁止這家網約車巨頭接受新用戶註冊，之後又開始採取行動整頓網科業和補教業。

該美國證券監管機關亦要求部分中國公司提供更多細節，有關於他們在向監管機構披露會計信息方面，未遵守美國《外國公司問責法》的情況。

迄今中國政府仍然阻止該國企業向「美國上市公司會計監督委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board）披露其審計工作。上個月美國證券交易委員會撤換了美國上市公司會計監督委員會的主席，因該委員會未能成功推動赴美上市之中國企業必須具有獨立審計的計畫。

這將是美國監管機構對中國企業發動的最新一波監管行動，多年來中國企業始終不願意遵守美國的審計標準，也不願改善由創始人掌控的公司治理模式，讓華爾街備感挫折。

此外，美國證券交易委員會亦面臨著敲定規範，讓未遵守美國審計要求之中概股下市的壓力。