深圳在個人破產制度方面再出新動作。據澎湃新聞報導，近日，深圳市破產事務管理署會同深圳市中級人民法院、深圳市市場監管局印發了《關於建立破產資訊共用與狀態公示機制的實施意見》，在全大陸率先建立個人破產資訊共用和公示機制，推動個人破產與社會信用體系聯動。

破產制度試點改革是大陸中央賦予深圳的重要任務，是幫助深圳國際化營商環境的重大舉措。

此前，大陸首部個人破產法規《深圳經濟特區個人破產條例》於2021年3月1日開始施行。同日，大陸首家個人破產事務管理機構——深圳市破產事務管理署掛牌成立。

打開深圳市司法局官網的「深圳市個人破產信息公開平台」，便可流覽深圳個人破產申請與受理資訊、重整與和解資訊等內容。

深圳也正在探索建立多平台聯動的個人破產狀態公示機制。《實施意見》要求，相關單位透過「全國企業破產重整案件資訊網」、「深圳市個人破產資訊公開平台」、「深圳個人破產案件資訊網」、「深圳信用網」等多個平台聯動公示個人破產狀態。若債務人、破產管理人在個人破產程式中受到大陸人民法院處罰，以及因轉移財產、破產欺詐、虛構債務等嚴重妨害個人破產程序的失信行為資訊，將予以公示。