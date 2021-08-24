前晚美股三大指數齊升，那斯達克指數升1.5％創新高，港股23日彈逾100點後，24日開盤漲逾300點，之後漲幅擴大。
香港信報報導，恒指開盤漲319點或1.27％，報25428。10：29報25503.65點，漲394.06點，漲幅1.57％。
國指開盤漲122點或1.39％，報8938點。科指開盤漲150點或2.49％，報6171點。
指標個股方面，騰訊開盤漲3％，報446.8港元。阿里巴巴高開3.1％，報156.8港元。藥明生物上半年淨利成長1.5倍，勝預期，早盤漲逾8％。
前晚美股三大指數齊升，那斯達克指數升1.5％創新高，港股23日彈逾100點後，24日開盤漲逾300點，之後漲幅擴大。
香港信報報導，恒指開盤漲319點或1.27％，報25428。10：29報25503.65點，漲394.06點，漲幅1.57％。
國指開盤漲122點或1.39％，報8938點。科指開盤漲150點或2.49％，報6171點。
指標個股方面，騰訊開盤漲3％，報446.8港元。阿里巴巴高開3.1％，報156.8港元。藥明生物上半年淨利成長1.5倍，勝預期，早盤漲逾8％。
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