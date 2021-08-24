大陸最高檢8月24日消息，貴州省政協前黨組書記、主席王富玉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，予以開除黨籍、開除公職「雙開」處分，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對王富玉作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

《新京報》報導，8月16日，中共中央紀委國家監委官網消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對貴州省政協前黨組書記、主席王富玉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，王富玉喪失理想信念，背棄初心使命，目無道德法紀，對中共不忠誠、不老實，陽奉陰違，搞兩面派，做兩面人，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受私營企業主安排打高爾夫球、乘坐私人飛機。

在組織人事方面違規為他人謀利，在組織談話時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；把黨和人民賦予的權力作為攫取私利的工具，通過民間借貸獲取大額回報。

生活奢靡腐化，道德淪喪，家風敗壞；利用職務便利和影響力在工程承攬、土地開發、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，直至退休後仍大肆收錢斂財。

王富玉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，甚至黨的十九大後仍不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等規定，經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王富玉開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據公開簡歷，王富玉生於1952年8月，曾在河北省工作，歷任河北省委辦公廳副處級祕書、河北省獲鹿縣縣長、縣委書記等職，1989年任石家莊市副市長。

1991年，王富玉調任海南省海口市副市長，後任海口市委常委、副市長，1994年出任瓊山市委書記、市長，1998年任海南省委常委，三亞市委書記，2002年任海南省委副書記，海口市委書記。

2004年，王富玉調任貴州省委副書記，2012年任貴州省政協副主席，2013年出任貴州省政協主席，至2018年卸任。