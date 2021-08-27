金獎導演陳宏一繼電影《自畫像》與《揭大歡喜》後推出新作，攜手演技派新星王渝屏及王渝萱姐妹，外加金鐘獎最佳女配得主黃柔閩老師參與演出，共同打造前衛科幻女同志愛情故事《看不見攻擊的程式》，27日晚間9點於GagaOOLala影音平台全球同步上架。

王渝屏飾演的是內斂又害羞的機器人U，接演本片之前，她做了許多功課，也參考了同樣講述機器人戀愛的朴贊郁電影《賽柏格之戀》，「過往我們想像機器人，可能會設定她是很聽話、被設定好要聽指令的一台機器。但現在已是21世紀，機器人有沒有可能進化成更靠近人類，甚至讓人分辨不出它不是人類？」她說，導演寵女兒般開放討論的態度，讓表演更顯自由，透由自己的邏輯與語氣來演繹。

王渝屏特地給U這個機器人一個設定，演出盡量不眨眼睛，做以跟人類的明顯區別。她說，「因為拍了這部戲，才知道原來自己可以這麼長時間都不用眨眼睛！算是開發了一個技能！」而接演這部戲最大的挑戰就是要長時間戴角膜放大片，本身沒有近視的她，竟有一天連續戴了16小時，讓她眼睛不舒服到去看醫生。

她說：「我現在好沮喪，眼睛太痠了，無法像昨天一樣不眨眼」講著講著都快哭了起來。飾演另一位主角林銘的妹妹王渝萱則在一旁開玩笑說，「如果她眼睛到最後太嚴重的話，我可能就要準備U的角色設定，然後自己一人分飾兩角。」