王宥忻靠投資累積逾10億身家，她日前斜槓推出網路節目《向宇宙下訂單》，在節目當中化身魯蛇詮釋失敗者和成功者的差異性，在近日曝光的前導宣傳片中，只見王宥忻化身豬哥亮的造型十分爆笑；王宥忻說：「跟團隊討論很久想要有不同面向的演出突破自我，看到腳本時很雀躍因為覺得是很大的挑戰，小時候看爸爸談生意就是這個模樣，很土豪也很直白一下就揣摩其中的訣竅，我覺得做任何事情都要到位才會成功，演這個魯蛇也一樣，大家再看到影片的同時除了會心一笑，希望大家也思考如何改變自己的魯蛇想法。」

王宥忻在節目上大方分享致富經驗，表示：「常常碰到很多人問我成功與致富的經驗，所以才有了開直播節目的想法，但不是條列式的說教性質，是想透過多元的思考模式來讓大家知道，想法改變了格局變大了，錢就來找你，而且可以向宇宙下訂單，設定目標心想事成。」針對首集節目主題「好野人」，她認為大部分的人都會容易認為自己沒有或是自己擁有的不夠，想要以少換多，「以做生意為例，我如何創造自己的價值給對方，自然付出的少別人願意給的相對也會減少，那結果就會越來越窮，如何讓合作關係是一種與日俱增的豐盛交換，要從自己做起。就是你不斷提升自己給對方的價值，讓對方覺得沒有你就是他虧大了，覺得認識你就是賺到了，那他就會給你介紹更多的客戶、生意或是想要給你更多」。

王宥忻表示，任何一個成功者在時間、感情、金錢的部分都能完全的主導不讓別人操控，很多人一直在想自己到底要的是什麼，但其實一直在「想」要什麼是不會有答案的。但我們可以「決定」自己要的是什麼，「比如說今天我們決定要做這份工作，那就要找到支持自己做這份工作的理由，從這份工作當中得到什麼、學習經驗或做出貢獻，當自己都學會了，就可以往下個階段」，或者在工作當中很享受，重點是有沒有找到熱忱跟價值，「如果今天想要賺大錢，平時就要多接觸、多涉略不同領域的專業，讓自己有多重收入的管道」。