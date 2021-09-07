取自總統府直播畫面

蔡英文總統今天上午主持新任政務人員宣誓典禮，包括前諾魯大使周進發將派駐斐濟大使，駐溫哥華辦事處處長陳剛毅將擔任駐阿曼大使，兩國都非台灣的邦交國，但設有代表機構，兩人宣誓後擇期赴任，將兼負增進兩國情誼的重任。

蔡英文今天親自主持新任行政院、考試院、國家安全會議及中央研究院政務人員宣誓典禮，宣誓儀式開始後，蔡英文就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由中央研究院院長廖俊智帶領宣讀誓詞。副總統賴清德、考試院院長黃榮村及總統府秘書長李大維等人均在場觀禮。

今天在場的宣誓人員包括：國防部參謀本部參謀總長陳寶餘、國防部副部長王信龍、中央研究院副院長黃進興、國家安全會議副秘書長胡木源、金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲、駐斐濟大使周進發、駐阿曼大使陳剛毅、公務人員保障暨培訓委員會專任委員李英毅、王思為、黃相博、邵玉琴及國家運輸安全調查委員會專任委員葉名山。

其中駐斐濟大使周進發之前曾派駐諾魯，2019年調回外交部，斐濟與台灣並無邦交，1996年相互承認國家地位，也在對方首都互設具有大使館性質的代表機構，但斐濟在2017年撤出在台灣設立的代表處。

2019年斐濟在大陸施壓下，將我國原本「中華民國駐斐濟商務代表處」，更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，兩國邦誼備受考驗。

阿曼則與台灣互動密切，去年前總統李登輝過世，阿曼駐台處長阿默蓋瑞還曾致函外交部表示哀悼。