一筆黃昏市場的訂單，內容物有滷雞爪、大餅、滷白菜、香菇蛋黃肉包等，分別在同一市場不同的攤位。（圖／翻攝自臉書UberEats全台討論區）

連菜市場也加入外送戰場？！有網友分享一張菜市場的外送訂單，內容物有來自不同攤位的商品，集結在同一個訂單裡，讓民眾一單就能買到不同攤販的東西，讓網友直呼「太聰明了吧！」

一名網友於臉書社團「UberEats全台討論區」貼出一張外送訂單，可以看到是一筆黃昏市場的訂單，內容物有滷雞爪、大餅、滷白菜、香菇蛋黃肉包等，分別在同一市場不同的攤位。民眾一單就能買到許多攤販的東西，讓原PO直呼「這個菜市場也太聰明了吧！」

原PO補充說到，如此便利的背後原因「那是一種把菜市場當家樂福的概念 ，運費只需付一筆，本來可以好幾單，被濃縮成一單。」；也有同行幫忙說明更詳細「黃昏市場現在有派人撿貨給外送員，就跟家樂福全聯一樣幫忙撿貨，傳統市場也變通了」。

貼文一出引起網友熱議，「台北現在很多傳統市場都有，熊貓跟581都有」、「我覺得他們很厲害」、「未來的趨勢」、「原來菜市場的模式是這樣，方便多了啊」、「菜市場真的也是跟你拼了...直接派撿貨員來尬大賣場」、「一單可以買好幾家，增加顧客購買意願」。