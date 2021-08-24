韓國最大集團三星24日表示，旗下包括三星電子等不同事業體，將在未來3年期間投資240兆韓元左右，約0.2兆美元，希望主要產品能在疫後，站穩全球領先地位。

同時，三星也承諾將把180兆韓元約總投資額的75%，大概是0.15兆美元留在韓國國內，到2023年底時，可增聘4萬多名集團員工。而三星24日公布的最新資本支出金額，要比上一次於2018年時所宣布的3年投資案大增60兆韓元。

11天前，這家韓國最大集團少東李在鎔，在被關了整整大半年之後，才剛獲准假釋出獄。沒想到這位三星實際操盤手，在重新呼吸到自由空氣還沒兩星期，就端出這麼一份投資大禮送給韓國總統文在寅。

三星表示，會把錢花在培育半導體、製藥、未來通信網路以及IT研究等後進上，但並未透露每個子公司實際可拿到多少投資金額。不過，市場預估三星電子應可分得最多。因為，鞏固現有記憶體產品龍頭寶座，以及擴大邏輯性晶片未來版圖，都需要大筆白花花的銀子。

三星指出，記憶體方面，只會關注中長期發展，不會在意短期市場波動。至於邏輯性產品，希望盡早執行規畫中各項事宜。日前，三星電子曾宣布，最晚到2030年底，邏輯性晶片與晶圓代工將投資171兆韓元，約1500億美元，矢志成為全球第一。

三星電子認為，隨著競爭對手在新冠疫情間，持續左右全球供應鏈，故半導體未來競爭已如同一場殊死戰。據悉，目前全球最大晶圓代工業者台積電，未來3年將投入千億美元擴增產能。

而隨著在美國亞利桑那州投資的120億美元新晶圓廠，將於2024年投產，外界臆測台積電新廠在德國與日本落腳機會大增。此外，全球最大半導體業者美國英特爾，日前也宣布要投資200億美元增加美國晶片製造能力，並表達重新涉足代工業務。英特爾不只是說說，因為目前正認真審視收購另家美國半導體GlobalFoundries可行性。

除了半導體，三星也正強化生技產業，將重心放在三星生物製藥(Samsung BioLogics)，以及與美國Biogen合資的Samsung Bioepis上面。

三星表示，將繼續深耕專業代工藥物領域，同時，也計畫涉入疫苗與基因治療藥物代工業務。三星生物製藥目前正在興建第4家藥廠，同時其62萬公升藥劑產能，已為躋身全球專業藥物代工大廠做好準備

除了下一代通信網路解決方案，三星還要精進人工智慧、機器人與超級計算技術。還有，顯示器與電池業務也不會落隊。

為了幫助韓國能快一點從疫情中復甦，三星也將再創造4萬個工作機會。統計至2021上半年，三星電子已有約11.2萬名員工。若再計入未來3年240兆韓元超級投資計畫，三星屆時可望創造約56萬個職缺。