北京市今（24日）舉行第241場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會。會上再次強調，非必須不出境、非必要不出京

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，請民眾繼續做好健康防護，切實做到「非必須不出境，非必要不出京」，不去大陸中高風險地區旅行或出差。

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