據美國《外交政策》雜誌援引消息人士的話報導，「塔利班」打算組建一個由12人組成的委員會來治理阿富汗，其中包括該組織的三巨頭，以及前加尼政府的一些成員。

報導說，塔利班認為，該委員會三位最有影響力的人物應是塔利班主管政治事務的巴拉達、塔利班主管軍事事務的雅庫布，以及「哈卡尼網絡」（塔利班下屬恐怖組織）領導人西拉傑丁．哈卡尼。他們正是塔利班精神領袖艾昆薩達轄下的三名副手。

香港中通社24日報導稱，同時，塔利班不希望設置總統職位，而且打算提議受美國支持的加尼政府的部分成員在「新政府」中擔任某些職位。

還有消息人士稱，塔利班希望阿富汗已故民族英雄馬蘇德之子艾哈邁德．馬蘇德成為委員會成員之一，但《外交政策》雜誌認為，這種可能性比較小，因為他目前是占領阿富汗潘傑希爾省的反塔利班力量領導人之一。

報導還稱，塔利班希望透過以上方式建立一個更具包容性的政府，以增加自己獲得國際社會承認的機會。

據此前報導，巴拉達及其他8名塔利班成員17日從卡達返回阿富汗坎達哈省。塔利班發言人沙欣隨後在接受媒體採訪時表示，巴拉達領銜的談判代表團前往坎達哈省就是為了和各方協商，以期成立一個開放、包容的伊斯蘭政府，預計很快就會完成。

目前塔利班除了精神領袖艾昆薩達，第二把交椅就是掌實權的政治領袖巴拉達。巴拉達為塔利班創建元老之一，也是已故塔利班獨眼創始人歐瑪最信任的副手。

塔利班發言人哈希米18日在接受路透社採訪時表示，今後阿富汗應該會由一個塔利班委員會領導，塔利班最高領導人艾昆薩達將扮演類似總統的角色，身處委員會之上，全面掌管大小事務。哈希米表明已經排除了任何形式的民主制度。