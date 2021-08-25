今年的值年太歲星為「楊信大將軍」，而明日（26日）是農曆7月19日，正是值年太歲星君聖誕千秋。所謂太歲當頭坐，無災恐有禍，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，「辛丑牛年受本命年影響的生肖屬牛、羊、狗、龍、馬，運勢會轉弱。」老師也公開4大祈福方法，建議日常多行善、布施為自己積福，行事要低調，即可避免不必要的破財或災難。

▍生肖牛：值太歲

運勢動盪、前行艱難的動蕩艱難之年。

▍生肖羊：沖太歲

感情傷神、是非纏身的煎熬難行之年。

▍生肖狗：刑太歲

流言蜚語、官非之災的多災是非之年。

▍生肖龍：破太歲

投資失利、應注意健康的磨難考驗之年。

▍生肖馬：害太歲

小病纏身、重病來襲的抱恙警惕之年。

除了，生肖屬牛、羊、狗、龍、馬的人下半年應隨時注意安全，艾菲爾老師也表示，「農曆出生月在3月、5月、6月、9月、12月的人，也會受到本命年影響，請使用靈圖，來確保運勢順利，身體健康。」

最後，艾菲爾老師也公開4大祈福方法，來幫助大家平安度過2021年。

▍1.破財消災，獻血積德：若遇到破財危機，建議可以透過「花大錢」來破財消災，如：規劃買車、捐贈善款，另外，可以去捐血中心捐血，一來做善事積福德，二來化解血光之災。

▍2.行事低調，桃花非福：在這一年最好行事低調，別太招搖，以免招來不必要的麻煩。艾菲爾老師提醒，「多半會遇到爛桃花，因此需要注意多觀察，別太快暈船。」

▍3.安太歲：在下半年，可到寺廟祭拜太歲星君，安太歲燈與光明燈，也可順便求個平安符，記得隨身攜帶確保下半年順利平安。

▍4.佩戴適合的掛鏈：按照自己八字去挑選三合貴人生肖手鍊或掛鏈，也能佩帶神獸當作守護神，可避邪除病，讓好運到來。