8月以來台股及美股急漲急跌走勢震盪，許多人氣ETF跌破季線後，小資族趁機搶進，統計本月零股受益人數增加前10名ETF，主要為兩大區塊，投資台股訴求配息的老牌ETF，以元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）為代表。另一區塊是科技趨勢主題ETF，聚焦在電動車例如國泰智能電動車（00893）以及美股科技王的統一FANG+（00757）。

而本月新掛牌的中信小資高價30（00894）及富邦未來車（00895）在新鮮貨上市及基期為0的情況下，也入列零股受益人新增人數前十大排行。

在這些小資喜愛的ETF中，追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）表現最強勢，是唯一回到季線上的。儘管短期受到成份股內兩檔中概科技龍頭阿里巴巴及百度的拖累，但在中概股跌深反彈及其他尖牙股強勢帶動下，短短5個交易日內就跳漲回到季線之上，再度逼近股價高峰。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，尖牙股裡的成份股營收來源多元化，都有強勁基本面支撐，例如谷歌及亞馬遜受惠於雲端需求高速成長，臉書及推特有數位廣告需求推升，輝達是全球發展AI、電動車及半導體的關鍵上游企業，蘋果即將有新品上市，而阿里巴巴及百度的競爭優勢及營業模式不變，因中國監管風波衝擊股價，使得本益比已跌到低檔，吸引機構法人逢低買進。

8月零股受益人數增加前10名ETF依次為元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、國泰智能電動車、富邦台50、中信小資高價30富邦未來車、統一FANG+、中信關鍵半導體及富邦台灣中小等。