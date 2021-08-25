因投資者等待美國央行召開研討會議後，可能制定全球最大經濟體美國的資產購買縮減計畫，銅常被用作衡量全球經濟榮枯狀況的重大指標，憂美國緊縮貨幣政策可能會減緩經濟復甦並提振美元上揚，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，而失去吸引力，致倫敦(LME)周三銅價下跌。

周三(8/25)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.21%，報每公噸9,356美元，盤中最低一度跌至每公噸9,317美元低點。(商品行情網)