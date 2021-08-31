迷因股熱門交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）周一股價暴跌近7%，因CNBC報導第三方支付巨頭PayPal Holdings考慮為美國客戶開發股票交易平台，以及《巴倫周刊》報導美國證券交易委員會正在考慮禁止「訂單流佣金」（payment-for-order flow,PFOF）。

受此打擊，周一羅賓漢盤中股價加速下探，終場重挫6.9%，收在43.64美元。自7月底上市以來，羅賓漢股價上漲約25%。

PayPal周一漲3.64%，收在288.47美元。

貢獻羅賓漢大部分營收的「交易收入」多來自於將客戶訂單交給大型交易公司所收取的「訂單流佣金」。

美國證券交易委員會正在審查這種做法，因為PFOF可能鼓勵券商將客戶訂單送到最能讓公司獲利的地方，而非送到讓客戶獲得最佳執行價格的地方，而這只是潛在的利益衝突之一。

美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）接受《巴倫周刊》訪問時表示，「訂單流佣金」這種做法具有「固有的利益衝突」。

詹斯勒表示，除了製造每筆交易的小幅價差之外，大型交易商或造市者還可以取得數據、能最先查看交易內容，還能在他們付款向小型券商取得的訂單流中進行買賣搓合。在2020年代，這可能不是最有效的市場。

不過詹斯勒未說明美國證券交易委員會是否已經發現投資人利益因這些利益衝突而受損的情況。

報導指出該監管機關可能在未來幾個月內就PFOF提出建議。

日前羅賓漢在發布財報後曾表示不認為美國證券交易委員會將禁止PFOF，但如果這個做法遭到禁止，公司能找到其他產生營收的方法，可能是透過內部執行客戶訂單。

此外，CNBC援引消息人士報導，金融服務公司PayPal自去年推出加密貨幣交易服務後，將為其美國用戶推出股票交易平台。消息人士透露，PayPal已經聘請券商業老將Rich Hagen加入這項計畫。