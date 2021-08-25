亞洲開發銀行24日最新報告中表示，去年新冠疫情可能使亞洲發展中國家多達8000萬人陷入極端貧困，有可能破壞到2030年消除貧困和饑餓的全球目標的進展。甚至考慮到衛生、教育等領域的不平等現象和工作中斷問題隨著新冠危機破壞流動性和經濟活動停滯而加深，該數字可能更高。

據路透社引述亞行報告指出，根據該機構的模擬數據，如果沒有疫情，亞洲發展中經濟體的極端貧困率，將從2017年的5.2％下降到2020年的2.6％，但這場危機，可能將去年的極端貧困率預估值推高約2個百分點。而所謂的「極端貧困率」意指是每天生活費不足1.9美元的人口比例。

亞行首席經濟學家澤田康幸24日在一份聲明中說，亞太地區取得的進步令人印象深刻，但新冠疫情揭示出的社會、經濟裂痕，會削弱該地區可持續和包容性發展。

亞行行長淺川雅嗣也呼籲採取包容性復甦戰略。他說長期看疫情會影響經濟發展和生產力，需要通過以人為中心的發展方式實現復甦，不讓任何人落後。