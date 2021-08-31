中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來日前在北京接受陸媒訪問時表示，2019年底發生在武漢華南海鮮市場的COVID-19疫情，有可能是由進口冷鏈產品引入。

湖北武漢華南海鮮市場過去一直被認為是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的最早來源地，而就在中美兩國近期針對病毒溯源展開角力之際，中新社昨天刊發了馬會來的專家說法。

馬會來說，中國去年迅速阻斷以武漢為主戰場的疫情本土傳播，之後採取「外防輸入、內防反彈」的防控策略，取得了非常好的效果。

她表示，但是去年6月和7月，北京新發地市場、大連海鮮公司先後發生群聚性疫情，而這兩次疫情分別於北京市連續56天、大連市連續111天未出現本土疫情的背景下發生。

馬會來指出，為了查清這兩次本土疫情的源頭，中國中央和地方聯合展開深入的溯源調查，透過流行病學調查分析、病毒核酸和血清抗體檢測等方法，對可能的感染來源進行了系統排查，並對進口冷鏈食品的流向進行系統追溯排查。

此外也同時展開分子流行病學溯源，對確診病例和檢測陽性的冷鏈產品等進行病毒全基因組測序分析。

馬會來說，「綜合多項溯源調查證據，均證實了病毒都是從境外其他國家或地區通過冷鏈輸入我國」。

她還說，青島去年10月出現的疫情，溯源調查不僅再次證明疫情源頭同樣是透過境外冷鏈輸入，中國疾控中心病毒病所專家還首次從冷鏈產品外包裝分離出新冠活病毒，成為新冠病毒冷鏈傳播的直接證據。

此後，中國大陸多地發生的數起本土疫情溯源調查結果也反覆證實，病毒能夠透過冷鏈運輸途徑實現遠距離傳播，「而且一旦引入到海鮮銷售市場或者水產品加工企業等特殊的場所，能夠引起本土疫情的爆發」。

她並說，去年上半年，分布在全球多個國家的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等都曾出現疫情，存在病毒可能透過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特徵。

馬會來說，這些證據進一步表明，在疫情大流行期間，病毒可透過進口冷鏈食品等途徑重新傳入沒有疫情的國家和地區，「這些證據高度提示，2019年底發生在武漢華南海鮮市場的新冠肺炎疫情，存在通過冷鏈引入病毒的可能」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1100831