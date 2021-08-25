大陸教育部官網25日公佈教育部等8部門聯合印發《關於規範公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦義務教育學校的通知》，明確指出公辦學校單獨舉辦、公辦學校與地方政府、相關機構的合作，以及新建居住社區配套建設的義務教育學校，都應當建為公辦學校。同時各地不得再審批設立新的「公參民」學校，民辦義務教育學校也不得利用公辦學校品牌進行宣傳。

根據澎湃新聞引述該《通知》，要求大陸各地政府要在2021年8月底前，完成專項摸底排查，理清產權和責任關係，制定分省分年度工作方案呈報教育部備案。大方向上要因地制宜、審慎推進，一省一方案，力爭用2年左右時間，理順體制機制，實現平穩過渡。

該《通知》指出，要求公辦學校與其他社會組織、個人合作舉辦的民辦義務教育學校，符合「六獨立」要求，包含獨立法人資格、校園校舍及設備、專任教師隊伍、財會核算、招生、畢業證發放等，可繼續舉辦民辦學校，但應在履行財務清算等程序，並對民辦學校及相關單位、企業等使用公辦學校校名或校名簡稱進行清理後，公辦學校逐步退出；或經協商一致且條件成熟也可轉為公辦學校。

但若不符合「六獨立」要求的，地方政府要限期整改；整改不到位的，可視情況將其轉為公辦學校或終止辦學。