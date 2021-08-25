央行總裁楊金龍與巴拉圭中央銀行總裁康特羅(Jose Cantero Sienra)及總經理尹世凡(Holger Insfran Ibarrola)完成簽署「中華民國(臺灣)中央銀行與巴拉圭中央銀行合作協定」，雙方期盼藉此協定，共同強化兩國央行業務合作。

此次兩國央行簽署之合作協定，旨在雙方互惠、互信及充分維護資訊安全之前提下，透過實地考察訪問、執行個案研究、資訊及經驗分享等方式進行互動交流。

巴拉圭為我國在南美洲重要友邦，巴拉圭央行係該國最高貨幣及金融管理機關，肩負貨幣政策之制定與執行、通貨發行，以及支付系統之營運等業務。未來本行與巴國央行將根據本協定架構，攜手合作並深化雙方業務交流。

近期台灣和巴拉圭間最受矚目的消息是，高端日前證實已經向巴拉圭申請EUA，並持續在當地進行三期臨床試驗。我國政府持續結合友好國家力量，共同協助巴拉圭取得疫苗與抗疫，高端與巴拉圭合作進一步深化。